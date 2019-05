IL A PRESIDE UNE REUNION DU BUREAU NATIONAL DU RND : Ouyahia appelle la classe politique au dialogue

En effet, Le Rassemblement national démocratique (RND), a appelé la classe politique à participer à un dialogue qui ouvrira la voie vers des élections présidentielles. Le parti d’Ahmed Ouyahia qui a tenu ce samedi 4 mai, une réunion de son bureau national, « a renouvelé son appel à toute la classe politique pour entamer un dialogue politique qui aboutira à l’organisation des élections présidentielles qui ouvriront les portes vers un processus de changement global, avec notamment l’application des articles 7 et 8 de la constitution », a-t-il écrit dans un communiqué. Le Bureau national du RND a rappelé, à l’occasion, « sa position exprimée lors des consultations du 22 avril dernier, portant sur la mise en place d’une instance nationale chargée de la surveillance des élections, et son soutien à tout consensus qui émergerait sur la scène politique », sans donner plus de détails. Le RND ne dit rien sur l’appel au dialogue lancé par Gaid Salah. Ahmed Ouyahia, que la rue réclame l’arrestation, a été convoqué par le Tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre d’une enquête sur la dilapidation de deniers publics et octroi d’avantages illégaux. Il a été auditionné mardi dernier, et avait quitté le tribunal, sous escorte.