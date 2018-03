IL A INVITE LES ELUS A L’AIDER A ORAN : Benali Si Youcef a confiance en Zaalane Abdelghani

Invité à donner une vision générale sur la wilaya d’Oran, Benali Si Youcef Mahmoud dira : « Oran est la deuxième ville d'Algérie. Elle mérite d'être prise en charge par une politique à long terme. Cette wilaya est une capitale régionale notamment sur le plan universitaire si l'on cite la réalisation de la nouvelle cité universitaire de Belgaid en premier lieu. Ainsi que sur le plan industriel, Oran avec ses pôles et zones industrielles à l'image de la zone industrielle d'Arzew, des pôles industrielles de Bethioua, d'Es Senia et de Hassi Ameur, du pont économique d'Alicante à Es Senia aspire à devenir une vraie métropole méditerranéenne, à moyen terme. Et surtout sur le plan d'aménagement avec plus de 200 nouveaux projets inscrits dans le plan quinquennal dont 50 pour cent ont été réalisés particulièrement dans le secteur de l 'habitat où l'on enregistre un taux de réalisation de plus de 9000 logements tous types confondus. Une chose qui prouve que la wilaya d'Oran a bénéficié de plusieurs grands projets structurants, notamment celui des ressources en eau, on peut citer dans ce contexte : le projet de MAO Mostaganem -Arzew et Oran ainsi que la plus importante usine de dessalement d'eau de mer de la Mactâa à l'échelle Maghrébine, et ce, avec une production quotidienne de 500.000 M3 par jour et en énergie de 90.000 watts par jour. D’autre part et au sujet de la nomination du plus jeune wali M. Zaalane Abdelghani à l'échelle nationale ayant occupé ainsi les mêmes fonctions à Béchar, M. Benali Si Youcef nous a déclaré «J'ai de l'espoir pour lui parce qu'il a déjà occupé le poste de wali de la wilaya de Bechar et il a réussi quand même à débloquer pas mal de situations difficiles à l'image des grands chantiers qu'il a réalisés. Actuellement dans sa nouvelle noble mission, il faut concrétiser tous les projets inscrits par son prédécesseur M. Abdelmalek Boudiaf, et à ce sujet j'appelle les élus à l'aider dans sa nouvelle tâche et surtout à redoubler d’efforts pour parachever l’élan de développement lancé à travers tous les secteurs et tout le territoire de la wilaya. »