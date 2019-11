IL A ETE REÇU PAR LE WALI RABHI : Djamel Belmadi honoré à Mostaganem

Le premier responsable de la wilaya a offert quelques présents symboliques au coach des Verts suite au succès de ces derniers en Coupe d’Afrique des Nations. Comme nous l’avions déjà rapporté, le sélectionneur national, en l’occurrence Djamel Belmadi, est revenu dans sa wilaya d’origine à Mostaganem. Il y est déjà allé pour passer un peu de temps et rendre visite surtout à ses parents. Evidemment, sa présence là-bas n’est pas passée inaperçue. Les habitants de la ville l’ont rapidement reconnu et n’ont pas manqué de se rapprocher de lui pour prendre des photos souvenirs, voire le questionner sur les dernières news des Verts et la préparation de ce match important face à la Zambie. Pourtant très discret, cette fois-ci, Belmadi n’a pas pu se cacher et là ou il s’est rendu dans la ville d’Ain Tedeles, les gens l’ont entouré. Hier, au stade de l’OPOW, un bain de foule qui lui a sans doute fait plaisir mais qui lui rappelle toutes les attentes qui reposent sur lui pour aider la sélection nationale à sortir de son marasme et redevenir aussi forte qu’il y a quelques années. Toujours aussi mordu du ballon rond, Djamel Belmadi a répondu favorablement à une invitation qu’on lui a lancée pour prendre part à un match de foot. Le sélectionneur national s’est rapproché des tribunes tenant la coupe d’Afrique dans la main, s’adressant aux jeunes : ‘’ vous voyez cette coupe, on a travaillé très dur pour la ramener chez nous, alors travaillez dur et vous réussirez’’. L’occasion pour le coach national de se vider un peu la tête avant d’entamer, dès ce dimanche, les choses sérieuses et la préparation de ce match attendu face aux Zambiens. Pour rappel, de nombreux joueurs de la sélection nationale ont été honorés par leurs responsables locaux après la compétition continentale à l’image de Belaili et Bounedjah à Oran, Bensebaini à Constantine ou encore Youcef Atal à Tizi-Ouzou. Djamel Belmadi devait rentrer ce matin à Alger et aller directement au CTN de Sidi Moussa.