IL A ETE CONFIRME PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Tebboune prononcera un discours à la nation ce jeudi

Rappelons que le Conseil constitutionnel avait rendu public, lundi, un communiqué proclamant les résultats de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. En effet, le communiqué précise "A l’issue de la clôture du scrutin portant élection du président de la République du 12 décembre 2019, le Conseil constitutionnel, a été destinataire conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, de l’ensemble des procès-verbaux centralisant les résultats élaborés par les commissions électorales de wilaya et la commission électorale des Algériens établis à l’étranger ainsi que des documents électoraux en rapport avec le scrutin. Après examen des résultats consignés dans ces procès-verbaux, en se référant notamment aux procès-verbaux du recensement communal des voix et ceux de dépouillement, le Conseil constitutionnel, après rectification des erreurs matérielles et en l'absence de tout recours, a arrêté les résultats du scrutin de l'élection du président de la République comme suit: Résultats définitifs du scrutin sur le territoire national: - Electeurs inscrits: 23.559.853 - Votants: 9.675.515 - Taux de participation: 41.07% - Bulletins nuls:1.233.460 - Suffrages exprimés: 8.442.055 Résultats définitifs de la communauté algérienne établie à l'étranger: - Electeurs inscrits: 24.464.161 - Votants: 9.755.340 - Taux: 39,88% - Bulletin nuls: 1.244.925 - Suffrages exprimés: 8.510.415 S’agissant des suffrages obtenus par chaque candidat, ils sont arrêtés, par ordre décroissant, comme suit: 1. Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE: 4.947.523, soit 58,13% 2. Monsieur Abdelkader BENGRINA: 1.477.836, soit 17,37% 3. Monsieur Ali BENFLIS: 897.831, soit 10,55% 4. Monsieur Azzedine MIHOUBI: 617.225, soit 7,28% 5. Monsieur Abdelaziz BELAID: 568.000, soit 6,67% - Considérant qu’en vertu de l’article 85 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection à la présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, - Considérant que le candidat Abdelmadjid Tebboune a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 89 de la Constitution. La présente proclamation portant résultats de l’élection du président de la République sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.