IL A ETE CONDAMNE A 3 ANS DE PRISON A SOUGUEUR : Un charlatan déchire le Saint Coran à Tiaret

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, lors d'une comparution directe a ordonné la mise sous mandat de dépôt du dénommé R.K, 54 ans, le condamnant à 3 ans de prison ferme assortis d’une amende de 100.000 dinars, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction, par les services de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, précise le communiqué : agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Sougueur, ont arrêté le mis en cause et bien appuyés d'une ordonnance de perquisition, ils ont découvert au sein de son domicile (du charlatan): Un livre du Saint-Coran déchiré et dans un état lamentable, des photos de femmes et d'hommes, des talismans, des hrouz, des produits liquides et des bkhours (fumigation),généralement utilisés dans la magie noire, lit-on toujours dans le communiqué.