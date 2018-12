IL A ECOPE DE 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE : Un homme crève l’œil de son frère à Achaacha

Le tribunal criminel près la cour de Mostaganem a rendu lundi 10 décembre 2018 son verdict dans une malheureuse affaire d’un drame familial, survenu à Achaacha, ayant opposé deux frères pour une minable histoire d’un puits, hérité des parents. Cette dernière s’est soldée par la condamnation d’une peine de prison ferme de 06 années pour l’ainé et la perte définitive d’un œil du cadet. Les faits de ce triste drame familial remontent au Ramadhan de l’année 2017, où une violente dispute éclata entre les deux frères, juste après la dernière prière de la soirée et à quelques minutes de la prière des ‘’tarawih’’. Armé d’un gourdin, l’ainé s’attaqua violemment sur son cadet, qui se chaussait pour quitter la mosquée. Intervenant, le reste des fidèles tenta de mettre fin à la bagarre et secourir la victime de l’agression qui gisait par terre. Transporté en urgence vers l’hôpital de Sidi Ali, le blessé fut encore poursuivi par son frère ainé, qui a failli l’agresser davantage et qui ne fut sauvé que par l’intervention des proches et des policiers qui l’arrêtèrent. Notons que cette farouche bagarre est née, suite à un puits hérité des parents que le cadet exploitait à des fins d’irrigation de champs de culture. Elle s’est clôturée également par la perte d’un œil de la victime, qui fut hospitalisée à Sidi Ali et transféré par la suite à l’hôpital d’Oran pour finir au sein d’une clinique privée en Tunisie par la transplantation d’un œil en verre .Présenté à la barre, le mis en cause reconnait juste avoir frappé son frère avec un gourdin, mais que la blessure reçue provient de sa chute sur le trottoir. En fin d’audience, le tribunal criminel se retira pour délibérer et prononça son verdict en condamnant l’inculpé à une peine de prison ferme d’une durée de 06 années.