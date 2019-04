IL A CONFIRME SA RENCONTRE AVEC LE GENERAL TOUFIK : Zeroual refuse de diriger la transition

Dans une déclaration rendue publique, Liamine Zeroual, ancien président de la République souligne ‘’je suis interpellé tout comme vous par la force des manifestations populaires, massives et organisées du peuple algérien auxquelles j’ai apporté publiquement mon soutien dès les premiers instants. Je suis également tout comme vous, préoccupé par l’absence de réponses politiques à la hauteur de ses légitimes revendications démocratiques’’. En ce sens, Liamine Zeroual a affirmé avoir rencontré le général Toufik à la demande de ce dernier. « Par souci de transparence et respect de la vérité, je voudrais indiquer que j’ai reçu le 30 mars le général corps d’armée à la retraite, Mohamed Mediene. Ce dernier m’a proposé de présider une instance pour la gestion de la phase de transition », a-t-il relaté. Et de souligner, « cette proposition faisait suite à un accord avec Saïd Bouteflika, conseiller à la présidence ». Dans ce contexte, Liamine Zeroual a assuré à son interlocuteur qu’il avait exprimé sa confiance en les millions d’Algériens. Il a assuré également avoir demandé de ne pas entraver la démarche du peuple qui a repris « le contrôle de son destin » d’Algériens réclamer avec ferveur une Algérie démocratique », a-t-il notamment déclaré. Enfin, l’ancien président a appelé les décideurs à la sagesse pour éviter tout débordement de la situation déjà dangereuse. Aujourd’hui, et devant la gravité de la situation, les tenants du pouvoir doivent faire preuve de raison et de discernement et s’élever à la hauteur de notre peuple pour éviter tout dérapage aux conséquences incalculables pour le pays et laisser les algériens s’exprimer librement et imposer la volonté de notre grand peuple a-t-il souligné.