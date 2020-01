Hyundai suspend son activité de montage !

Global Motors Industries (GMI) a annoncé dimanche 5 janvier, la suspension de son activité de montage automobile des camions et bus de la marque coréenne Hyundai. Dans un communiqué, Global Motors Industries, dont le PDG, Hassan Arbaoui, est en prison pour des soupçons de corruption, informe l’opinion publique de la suspension de l’activité de son usine à Batna en raison de l’épuisement de son stock de kits CKD/SKD. L’activité de montage des camions et bus de la marque Hyundai est survenue depuis le 31 décembre 2019, précise-t-on, ajoutant que cette suspension fait suite au non renouvellement des autorisations d’importation des kits CKD/SKD depuis six mois. Cette mesure a contraint l’entreprise à placer ses employés en chômage technique presque total depuis le 27 août dernier, avec une baisse de production de l’ordre de 98%. GMI rappelle que malgré cette suspension, les postes d’emploi ont été maintenus et les employés ont reçu leurs salaires. GMI aspire ainsi à obtenir les rapports techniques qui lui permettraient à reprendre son activité et reconduire ses employés.