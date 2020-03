Houda Feraoun auditionnée par les gendarmes de Bab Jedid

L’ancienne ministre des Télécoms, de la Poste et des TCI, Houda Imane Feraoun, aurait été auditionnée une nouvelle fois ce mardi par les enquêteurs de la brigade de Bab Jedid de la gendarmerie nationale, rapporte une source médiatique qui cite des sources sûres. La même source ajoute que Houda Feraoun aurait été interrogée pour la troisième fois concernant plusieurs dossiers de corruption et de dilapidation de deniers publics ayant caractérisé la gestion opaque de son secteur depuis 2015. En effet, elle a indiqué également que l’ex-secrétaire général du ministère des Télécoms, de la Poste et des TIC, Fouad Belkessam, aurait été lui-aussi interrogé et auditionné mardi par les enquêteurs de la brigade de Bab Jedid. Limogé et remplacé par un nouveau haut responsable, Fouad Belkessam était le bras droit de Houda Feraoun. L’homme connaît tous les secrets des marchés et opérations financières douteuses ou illicites accomplies par le cabinet de Houda Feraoun. Pour rappel, l’ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, Houda Imane Feraoun, a tenté au cours de ce mois de janvier de quitter à deux reprises l’Algérie pour voyager à Paris en France. Les services de sécurité ont interprété, selon cette même source, ces tentatives comme une volonté manifeste de fuir le pays afin de se soustraire à l’enquête judiciaire diligentée par la Cour Suprême et confiée à la brigade de recherches de Bab Jedid de la Gendarmerie Nationale, à propos de plusieurs dossiers de corruption impliquant directement cette ancienne ministre, symbole phare du régime Bouteflika. Selon la même source, une première fois, Houda Feraoun a tenté de quitter le pays discrètement au lendemain de son limogeage du gouvernement le 4 janvier dernier, mais elle avait été placée sous interdiction de quitter le territoire national (ISTN), le jour même où le nouveau gouvernement de Tebboune avait été annoncé et mis en place. A la suite de sa première convocation par la brigade de recherches de Bab Jedid le 6 janvier dernier, Houda Feraoun avait été contrainte de restituer son passeport diplomatique. Mais il lui restait encore son passeport ordinaire avec lequel elle essaie une semaine plus tard de quitter le pays par l’aéroport de Constantine.