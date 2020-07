Hassiba Boulmerka accuse des adversaires au COA

L’ancienne championne du monde du 1500 mètres, Hassiba Boulmerka, a reconnu avoir obtenu des terres agricoles au sud dans le cadre d’une concession agricole, mais elle affirme avoir restitué ces parcelles après l’échec du projet, a rapporté le site Algérie 1. Cependant, selon l’ancienne athlète, qui s’est convertie dans les affaires, après sa retraite sportive, la sortie de ces informations en ce moment « n’est pas fortuite », et serait une manœuvre sournoise de ses adversaires pour la salir et torpiller sa candidature à la tête du COA (Comité olympique algérien) qui doit bientôt se réunir pour désigner le successeur de Mustapha Berraf, démissionnaire. Rappelons que l’ancienne athlète Hassiba Boulmerka a été mise en demeure de respecter ses engagements par rapport à la concession agricole dont elle a bénéficié sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Une inspection des services agricoles de la wilaya de Ouargla a permis de constater que l’ancienne athlète d’élite n’a pas respecté ses engagements contractuelles relatives à l’investissement. La Direction générale du domaine national, via l’Office national des terres agricoles, a ensuite dépossédé l’ancienne championne olympique et du monde du 1500 mètres, Hassiba Boulmerka, d’un terrain agricole de 600 hectares, dont elle avait bénéficié il y a deux ans, à Ouargla. Obtenue dans le cadre d’une concession agricole, l’assiette en question a été restituée à l’Etat pour la simple raison que l’ancienne athlète n’a pas respecté ses engagements contractuels en la laissant à l’abandon, en dépit de deux mises en demeure destinées par l’Inspection des terres agricoles de Ouargla. La concernée comptait investir dans la culture des herbes médicinales, mais apparemment son projet est tombé à l’eau.