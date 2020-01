Hassan Hammar lourdement condamné

L’ancien président de l’ES Sétif, Hassan Hammar, a été condamné, ce mardi, à trois ans de prison ferme par la Cour de justice de Sétif. Hassan Hammar est accusé pour « faux et usage de faux dans des documents sous-seing privé » et « escroquerie ». Une autre affaire dans laquelle Hassan Hammar est poursuivi pour « abus de confiance » et « détournement de deniers privés » a été reportée, par la cour, au 19 janvier. Lors de son examen en première instance, Hammar avait écopé de 5 ans de prison ferme.