Harbi s’attaque à l’Armée

Mohamed Harbi, l'historien et universitaire algérien, spécialiste de la vie politique et de l'histoire de l'Algérie, ancien membre du FLN, et auteur de nombreux ouvrages de référence sur l'histoire de la révolution algérienne, s'est exprimé sur la crise actuelle politique que traverse en ce moment l'Algérie. Dans un long entretien publié ce vendredi par le quotidien français Le Monde, Mohamed Harbi a indiqué que "l’essentiel, aujourd’hui, pour Gaïd Salah, c’est de maintenir l’autorité de l’armée, comme jamais auparavant. Pendant longtemps, l’armée avait composé avec la technocratie. Lui, il veut la mettre sous sa coupe, il veut la militariser à sa façon". A 86 ans, l'historien s'est montré également très dur et critique à l'égard du bilan d'Abdelaziz Bouteflika. "Bouteflika a une responsabilité terrible dans ce qui va advenir. Il a partagé le pouvoir avec les militaires, car il croyait que plus l’armée engraissait, moins elle le dérangerait", a expliqué Mohamed Harbi dans les colonnes du quotidien français Le Monde.