Hanoune évoque sa réunion secrète avec Said et Toufik

La secrétaire générale du parti les travailleurs (PT), Louisa Hanoune, est revenue, vendredi, sur sa rencontre secrète le 27 mars 2019 avec Saïd Bouteflika, conseiller de l’ex-président de la République, et le général Mohamed Mediène dit « Toufik ». En effet, Louisa Hanoune a raconté les dessous de cette réunion dans l’émission Bezzaf de Radio M (radio web). « Il fallait tenter par tous les moyens d’empêcher qu’il y ait une dérive. Je voyais bien que l’entourage et la famille était aux abois, alors que le chef d’Etat-major avait annoncé la couleur », s’est justifiée Mme Hanoune qui a ajouté : « C’était la course contre la montre pour éviter un coup de force. » La SG du PT a fait savoir que Saïd Bouteflika l’a appelé pour lui dire qu’ »il n’avait pas trouvé un candidat pour remplacer son frère. » Si moi je militais pour une assemblée constituante, Said et Toufik cherchaient une personnalité pour assurer une transition de six mois, le temps de préparer de vraies élections. Plusieurs noms ont été avancés, avant qu’ils ne s’accordent sur celui de Lamine Zeroual », a-t-elle confiée. Un choix qui n’est pas anodin, car l’ancien président est respecté par « le peuple et par les militaires. »