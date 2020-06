Hanoune dit être victime d’un lynchage médiatique

La secrétaire générale du parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, dénonce un « complot ourdi » contre sa personne. Lors d’une réunion hebdomadaire du bureau politique de son parti, Louisa Hanoune a dénoncé une campagne de lynchage «organisée» et «synchronisée» sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de la chaîne de télévision El-Hayat TV. Pour la SG du PT, « ces attaques abominables sont similaires à l’effroyable campagne de dénigrement dont elle a fait l’objet en 2015 et 2016, lorsqu’elle s’était jointe à l’initiative des 19 qui voulaient s’assurer si Abdelaziz Bouteflika gouvernait réellement ». Louisa Hanoune a estimé que ses détracteurs jouissent d’une impunité et d’une protection quelque part, tenant «le pouvoir pour responsable» si malheur advient de sa personne. Pour rappel, la SG du PT a été libérée de la prison après avoir été condamnée, le 10 février dernier, par le tribunal militaire de Blida à trois ans de prison dont 9 mois ferme.