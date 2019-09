Hannachi gravement accusé par Cherif Mellal !

Le président de la JSK, Cherif Mellal, a lancé lors d’un entretien téléphonique accordé à la chaîne sportive El Heddaf TV dans la soirée du dimanche 29 septembre, de graves accusations contre l’ex-président du club Mohand Cherif Hannachi. Il l’accuse d’être derrière les graves incidents qui ont émaillé la fin du match JSK – CRB (3 à 0). « Nous devons le dire et le redire. Hannachi, c’est l’initiateur de ce sabotage. Depuis le début, il se réunissait près du stade, dans une cafétéria où il ramenait des gens et les montait contre l’équipe de la JSK. Ils surveillaient le moindre faux pas de l’équipe pour s’adonner à la violence et aux troubles », a accusé Cherif Mellal sans hésitation. Le président de la JSK invite ensuite Mohand Cherif Hannachi à laisser la JSK tranquille. « Je vais l’attaquer en justice parce qu’il a fait beaucoup de choses non recommandables », a menacé Cherif Mellal. Pour lui, « Hannachi a passé 24 ans à la tête de la JSK, il est donc temps qu’il laisse les autres travailler ». Il ajoutera que « normalement, c’est lui qui doit encourager la JSK et non pousser à la violence ou encourager les gens à venir perturber le projet de la nouvelle direction ».