Hannachi accusé d’avoir vendu El-Hayat TV à un Qatari

Selon plusieurs sources médiatiques, Habeth Hannachi propriétaire d’El-Hayat TV aurait revendu toute sa société anglaise Information Services Corporation LTD, basée à Londres, à un homme d'affaires membre de la famille royale du Qatar Al-Athani. Selon les mêmes sources, la société anglaise Information Services Corporation LTD est une coquille utilisée par Habeth Hannachi pour payer depuis Londres le diffuseur qui lui permet d'intégrer le bouquet satellitaire Nile SAT, le bouquet le plus regardé et le plus populaire en Algérie. Chaque mois, El Hayat TV doit verser entre 15 jusqu'à 20 mille euros à l’opérateur de satellites Eutelsat avec qui la chaîne a noué un contrat de diffusion de son signal satellitaire moyennant le paiement de redevances. Dans la plus grande discrétion, les parts de la société information Services Corporation LTD ont été revendues par Habeth Hannachi au qatari Hakem Al-Thani. Ce dernier aurait injecté dans le capital de l'entreprise plus de 200 mille livres Sterling, a-t-on encore appris des mêmes sources. Hakem Al-Thani va ensuite utiliser des prête-noms pour noyer sa participation dans la société anglaise qui gère la diffusion du signal d'El Hayat TV. Un certain Muhamed Rashid, un anglais d'origine irakienne sera introduit comme actionnaire avant de disparaître et de laisser sa place à un certain Abdallah HAKEM RAHIM titulaire de la nationalité autrichienne. Ces prête-noms permettent à Hakem Al-Thani de diriger la société anglaise Hannachi sans éveiller les soupçons autour d'une quelconque malveillance. Hier, Habeth Hannachi a démenti sur sa page facebook toutes ces informations, affirmant qu’il s’agit d’allégations tendancieuses.