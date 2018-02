Moul Firma était jeudi dernier à la direction de l’urbanisme de Mostaganem pour s’enquérir sur le fameux projet des 49 villas promotionnelles, après avoir été informé que le dossier se trouve au niveau du DUC , et que ce dernier refuse de céder aux menaces de certains responsables au niveau de la wilaya qui tentent le forcing pour approuver la modification du permis de lotir du terrain des 544 lots , remplacer les projets d'utilité publique (école, annexe commune , PTT, Sonelgaz) par des villas de fortunés, distribuées aux chefs , les amis des chefs et les élus serviteurs des chefs. Au niveau du grand hall du siège, Moul Firma fait connaissance avec un agent de l’urbanisme. Ce dernier raconta à Moul Firma qu’un responsable fait le forcing sur les services de l‘urbanisme pour passer le projet des 49 villas, allant jusqu’à la menace de licenciement. Voyez-vous, dira l’agent, ces gens-là veulent à tout prix s’enrichir et assurer l’avenir de leurs enfants avant leur départ, même avec le ‘’Haram’’. Ce projet des villas va avoir le même sort que les 28 villas mitoyennes de la daïra de Mostaganem qui sont passées en catimini, et les heureux bénéficiaires n’étaient autres que les enfants d’un ancien wali, et la fille d’un ancien ministre, et l’ex-‘’hadarat’’ du Drs ‘’hamiha haramiha’’ .