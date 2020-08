Hamel s’en prend à Saïd Bouteflika et Belekcir

L’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel a porté de graves accusations contre Said Bouteflika, frère et conseiller du président déchu ainsi que l’ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Beleksir. Selon ses propos, Saïd Bouteflika ne « l’aime pas » et qu’il l’a limogé « par téléphone » et mis à la retraite pendant que le Président était malade. Il accuse également le général Beleksir d’être derrière ce qu’il a qualifié de « cabale » contre lui et sa famille. Lors de son procès ouvert depuis mercredi, a fait des révélations inédites. En effet, Abdelghani Hamel a confié au juge de la chambre pénale près la cour d’Alger que « Saïd Bouteflika ne m’aimait pas. C’est lui qui m’a limogé en 2018 et m’a mis à la retraite, alors que le Président était malade. Ce sont des décisions anticonstitutionnelles ». L’ex DGSN ajoute : « lorsque j’ai essayé de comprendre, il m’a demandé de faire un recours. Mais j’ai refusé ». Concernant l’ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Beleksir, Abdelghani Hamel explique que c’est lui « et ses éléments qui sont derrière cette cabale. Je vais vous dire ce que je n’ai pas osé dire…Parce que la Présidence m’a demandé de faire une enquête sur son fils qui devait se marier avec la fille du frère du Président. On lui a dit que la Présidence a ouvert une enquête sur ses enfants à Annaba, il l’a très mal pris », a-t-il soutenu.