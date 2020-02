Hamel confronté à son ex subordonné

Le procès de l’ex-chef de la Sûreté de wilaya d’Alger a été programmé pour le 3 mars prochain, a révélé le Soir d’Algérie. Selon la source, Noureddine Berrachdi sera jugé au tribunal de Blida pour des faits liés à Kamel Chikhi, principal accusé dans l’affaire des 701 kg de cocaïne saisis au port d’Oran en 2018. Il est poursuivi sur la base de plusieurs faits. Les principaux ont trait à «l’exploitation de sa fonction à des fins personnelles et abus de pouvoir». Limogé le 4 juillet dernier par Mustapha Lahbiri, Berrachdi a été frappé d’ISTN (interdiction de sortie du territoire national) avant d’être arrêté et placé sous mandat de dépôt en juin dernier. Le magistrat qui avait pris cette décision l’a auditionné durant une longue partie de la journée (le 3 juin). Durant l’enquête menée à son encontre, l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger a été confronté à plusieurs témoins.

La dernière confrontation en date a, cependant, eu lieu récemment à la prison d’El-Harrach où se trouve incarcéré Abdelghani El-Hamel. Berrachdi a été lui, spécialement sorti de la prison de Blida et mené vers Alger, a indiqué la même source. Le juge en charge de son dossier a dû lui aussi se déplacer. Des sources concordantes indiquent que l’objectif de ce face-à-face était d’établir la vérité sur des instructions données à Berrachdi par son ex supérieur, El-Hamel. L’ancien chef de Sûreté de wilaya d’Alger avait auparavant accusé son patron de l’avoir instruit de déclencher des enquêtes visant certaines personnalités et des membres de services de sécurité appartenant à des corps autres que celui de la police en vue d’exercer des pressions sur eux. Face à El Hamel, ce dernier nie avoir reçu des ordres dans cet objectif et fait savoir qu’il avait toutes les prérogatives nécessaires pour déclencher des enquêtes lorsque la situation le demandait. L’ex-responsable de la DGSN a appuyé les propos de son ancien collaborateur en soutenant que la fonction qu’occupait alors Berrachdi lui attribuait les pouvoirs de déclencher des enquêtes contre toutes les personnes soupçonnées dans les affaires qu’il traitait. Le 3 mars prochain devrait être riche en révélations sur ce dossier brûlant. Plusieurs témoins importants ont été convoqués dans le cadre de ce procès.