Halte au gaspillage et aux excès alimentaires !

L’initiative du ministère du commerce est fort louable et ne peut être que vivement accueillie par les consommateurs que nous sommes. La ‘’semaine de la qualité’’ qui sera organisée le ministère du commerce dans le cadre de son programme d’activités en matière d’information et de sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques, vient à temps, mettre un terme à l’anarchie régnante à travers le monde du commerce et surtout tendre a inculquer quelques notions sur la culture de consommation qui nous manque tant et a fait de nous, des gaspilleurs en tous genres. A ce sujet, nos ‘’poubelles’’ renseigne bien sur nos habitudes alimentaires et nos excès, où les baguettes de pain se partagent malheureusement les lieux avec tant d’autres produits alimentaires. Ce manque flagrant de sens de l’économie domestique, doit nous pousser à revoir nos régimes alimentaires et surtout à éviter le gaspillage qui nous distingue du reste des nations. La lutte contre le gaspillage alimentaire, la prévention des intoxications alimentaires, la diminution de la consommation du sel, du sucre et des matières grasses, ou encore de la prévention des accidents domestiques, doit s’inscrire en toute urgence dans nos pratiques quotidiennes et devenir une nécessité absolue. Cette dernière ne pourra nous être qu’avantageuse et nous permettre de mieux gérer nos ménages, sans trop nous ruiner en dépenses faramineuses. Par malheur, la facture alimentaire se chiffre en milliards, et l’autosuffisance alimentaire que nous attendons toujours, n’est point prête à voir le jour et nous risquons de l’attendre encore, alors, il vaut mieux pour nous, consommateurs que nous sommes de se conformer aux règles en usage à travers le monde, luttant contre toute forme de gaspillage.