Hafid Derradji qualifié de ‘’terroriste’’

Le président du Zamalek, l’avocat Mortada Mansour qui n’a pas sa langue dans sa poche a qualifié le présentateur sportif de Beinsport, Hafid Derradji de «terroriste» pour avoir rendu visite à la famille de Mohamed Aboutrika lors d’une émission dédiée au Zamalek sur la chaîne égyptienne Mehwar TV. Il y a 5 jours, Derradji s’est déplacé pour rencontrer la mère de Mohamed Aboutrika et a pris quelques photos, partagées par la suite sur les réseaux sociaux. Aboutrika, indésirable auprès des autorités de son pays et interdit d’entrée en Égypte depuis plusieurs années est en effet soupçonné au même titre que Mohamed Salah de soutenir le mouvement islamiste des Frères Musulmans en Egypte. Le mouvement des frères musulmans est accusé par le pouvoir égyptien de commettre depuis la chute de Mohamed Morsi, décédé il y a un mois, des attentats contre les éléments des services de sécurité et des militaires dans le nord du Sinai. Depuis 2013, l’ancien attaquant d’Al Ahly et des Pharaons d’Égypte vit en exil au Qatar.