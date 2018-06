Hafid Derradji prend de la ‘’chemma’’

Le célèbre commentateur de la chaîne sportive qatarie Bein Sport Hafid Derradji est apparu dans une vidéo le montrant en train de prendre de la ‘’chemma’’ (tabac à chiquer). Le commentateur a été visiblement filmé par une caméra de surveillance à son insu peu avant le match Allemagne-Mexique. La vidéo et les photos de la scène ont très vite fait le tour de la toile provoquant un mécontentement notamment de la part de la gente féminine, qui admirait le célèbre présentateur. La pratique n’est pas nouvelle, puisque dans le milieu du sport et même de la presse, la chemma reste une « drogue douce » très utilisée par certaines personnes et notamment celles qui essaient d’arrêter de fumer du tabac. Dans cette posture, Hafid Derradji fait également la promotion pour la chemma algérienne puisqu’il a utilisé une chique bien de chez nous, de marque Nerdjess qui coûte à peine 50 DA.