Haddad voulait partir en Iran

Poursuivi pour «détention illégale d’un deuxième passeport», Ali Haddad a comparu, dimanche lors d’un procès en appel, devant la cour d’Alger en compagnie de Hassan Boualem, directeur du Centre national de production des titres et documents sécurisés, lui aussi poursuivi pour «délivrance illégale d’un document administratif». Ali Haddad a expliqué : «Je devais partir pour l’Iran dans le cadre d’une mission du gouvernement avec une délégation d’hommes d’affaires. J’avais peur qu’ils me mettent le visa iranien sur mon passeport avec le visa Schengen. Cela m’aurait causé des problèmes avec des pays européens et surtout avec les USA, où je me déplaçais souvent’’.