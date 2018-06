Haddad "est une traite au service d'intérêts étrangers"

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a réagi, plusieurs semaines plus tard, au message filmé de la journaliste Leila Haddad au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le Chef du gouvernement a qualifié l’ex-journaliste de l’ENTV de “traître au service des intérêts étrangers”. Leila Haddad, “présumée journaliste, est plus une traitresse au service d’intérêts étrangers”, a déclaré Ahmed Ouyahia. Le Premier ministre a justifié la réaction des autorités algériennes, “qui se devaient de dénoncer cette vidéo et demander des explications de la part de l’Union européenne, qui l’a autorisée à utiliser ses locaux”.