Haddad à la réunion de la FAF

Le vice-président de la fédération algérienne de football, Rebouh Haddad (frère d’Ali Haddad) s’est rendu hier à la réunion du bureau fédéral. Après une longue absence depuis l’arrestation de son frère aîné et les rumeurs sur sa démission de son poste au sein de l’instance, Rebouh Haddad a fait son grand retour sur la scène. Ce retour inattendu dans ce contexte bien particulier marqué par le retentissant malaise entre Zetchi et la Présidence ainsi que par les rumeurs sur un départ de Djamel Belmadi pousse à s’interroger. Annoncé sur le départ après les soucis judiciaires subis par sa famille, le vice président de la FAF n’a toutefois jamais officialisé mais a tout de même pris ses distances. On ignore encore si ce dernier est revenu pour officialiser son départ ou bien pour dire qu’il était encore là prêt à reprendre son poste.