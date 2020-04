Hadda Hazem s’attaque à la fondation Zidane !

La journaliste Hada Hazem s’est attaqué à la fondation du joueur international français, originaire algérien, Zinedine Zidane, et au patron du Groupe Soummam, Lounis Hamitouche, les accusant de favoriser la région Kabyle dans de leurs dernières donations d’équipements médicales dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) et sa propagation en Algérie. Dans un article publié sur son journal Arabophone « El Fadjr », la journaliste estime que ces donateurs tournent le dos aux autres régions d’Algérie, car selon elle la wilaya de Blida est la plus souffrante et la plus touché par la pandémie donc elle a plus besoin de ces dons que d’autres régions. » C’est beau de voir Zidane offrir à Bejaïa des appareils de réanimation et il est beau de voir la Laiterie Soummam offrir des tonnes de produits laitiers à Tizi Ouzou, Bejaïa et Bouira, mais ceux-ci ont oublié que c’est Blida qui souffre le plus de l’épidémie », a-t-elle écrit.