Hachemi Djaaboub positif au Coronavirus

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub est atteint du Coronavirus, a annoncé son département ministériel sur sa page Facebook El Hachemi Djaaboub se confinera à domicile et continuera d'assurer ses fonctions pendant les jours de son confinement. Pour rappel, El Hachemi Djaaboub a été nommé au poste de ministre du Travail le 30 septembre, de l’emploi et de la sécurité sociale par le président Abdelmadjid Tebboune, en remplacement de Ahmed Chaouki Fouad Acheuk Youcef.