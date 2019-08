HYGIENE PUBLIQUE : Des dizaines de jeunes mobilisés pour l’entretien des quartiers

La ville de Mostaganem avait été confrontée durant les jours précédents, à un sérieux problème d’insalubrité, accentué par la grève illimitée des éboueurs de l'EPIC Mosta Propre ayant entraîné des conséquences désastreuses. Une telle situation a nécessité la mobilisation de dizaines de jeunes au sein des quartiers de la ville pour entretenir les lieux. De ce fait, une large campagne d’entretien a été lancée touchant plusieurs rues et quartiers de la wilaya de Mostaganem. Cette opération a été effectuée par un nombre important de jeunes lesquels ont décidé de prendre les choses en main, ces derniers ont opéré à dépoussiérer, nettoyer et assainir pour préserver l’environnement. Durant cette action, plusieurs déchets et autres détritus ont été ramassés. Signalons dans ce même contexte que plusieurs quartiers ont été touchés par cette campagne de nettoiement à l’image de Chemouma, Houria et Kharrouba. «Notre but à nous est d'éveiller les consciences et d'inculquer la mentalité du civisme et, pour ce faire, le citoyen et les associations doivent s'impliquer davantage puisque, en fin de compte, c'est de son cadre de vie qu'il s'agit», nous dira un jeune volontaire. Et d’ajouter : «Inculquer aux citoyens et aux associations la culture de la propreté et des espaces verts est aussi notre objectif». Tout en espérant que cette opération soit répétée à chaque fois que la cité a besoin d'un brin de toilette. Cette campagne se veut également une opportunité pour renouer avec les gestes de volontariat qui relèvent de la solidarité, de l'entraide, de la sociabilité et du civisme. Cependant, cette action a un rôle déterminant dans la sensibilisation des habitants pour s’accoutumer à la protection et préserver l’environnement.