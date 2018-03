HYDROCARBURES : Un nouveau champ gazier, inauguré hier

Trois ministres, dont M. Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie, ont procédé, hier à l’inauguration officielle du champ gazier de Timimoun, situé à Hassi Barouda, 250 km au nord du chef-lieu de la wilaya d’Adrar. Le champ est le fruit d’un contrat de concession et de commercialisation, signé en décembre 2017, entre Sonatrach, qui détient 51% des parts, le français Total (37,75%), et l’ espagnol Cepsa (11,25%), en vue de la production de 1,8 milliard de mètres cubes de gaz naturel répartis sur 37 puits reliés à des installations de collecte et de traitement du gaz et raccordés au gazoduc reliant les gisements du Sud-Ouest algérien à Hassi R’mel (GR5).