HYDROCARBURES : Un géant pétrolier américain veut s’installer en Algérie

Le géant des hydrocarbures américain, Exxon Mobil a officiellement manifesté son intérêt d’investir et de s’installer en Algérie, rapporte ce mardi l’agence Reuters, citant une déclaration du PDG du Groupe Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour. “Il est important de souligner qu’un grand Groupe Exxon Mobil a manifesté son intérêt à venir en Algérie”, a-t-il déclaré, sans donner plus de détails. Dans une précédente déclaration, Ould Kaddour avait souligné qu’Exxon Mobil avait l’intention d’investir en Algérie. Rappelons que dans un récent entretien qu’avait accordé à l’APS, début février 2018, au terme de sa visite de trois jours à Houston, le patron de Sonatrach avait fait savoir qu’Exxon Mobil était "extrêmement intéressée" par l’investissement en Algérie."Nous avons tenu une réunion très positive avec les dirigeants d’ExxonMobil qui sont extrêmement intéressés de venir en Algérie", a-t-il indiqué. Le géant pétrolier américain et Sonatrach se sont donnés rendez-vous fin mars prochain pour approfondir les discussions sur cette implantation. Ces intentions d’investissements marquent un regain d’intérêt pour le domaine minier algérien qui a souffert ces dernières années d’un problème d’attractivité et dont les conséquences étaient apparentes dans les maigres résultats des appels d’offres pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures lancés par le secteur de l’énergie depuis 2008. Notons qu’en moins d’une année, Sonatrach est parvenue à régler une dizaine de litiges avec des partenaires étrangers, renforçant la valorisation du groupe à l’international. Le groupe devrait, par ailleurs, relancer son déploiement à l’international. Cet axe de développement est prévu par la stratégie de Sonatrach à l’horizon 2030, selon le PDG de Sonatrach.