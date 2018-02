HYDROCARBURES : Sonatrach fait une découverte au Niger

Le groupe pétrolier algérien Sonatrach a fait une importante découverte d’hydrocarbures au Niger, a révélé son Président directeur-général (Pdg), Abdelmoumen Ould Kaddour. S’exprimant lors d’un point de presse, au terme de sa visite de travail et d’inspection dans la région, M. Ould Kaddour a fait état “d’indices très positifs enregistrés, ces derniers jours, sur une nouvelle découverte d’hydrocarbures, effectuée par Sonatrach, au Niger”. Rapporte le site radioalgerie. “On a foré et on a trouvé, mais pour l’instant ce n’est pas encore une découverte économique, parce qu’il faut tout une phase d’évolution, malgré cela, les prémices et les indices sont très positifs”, a-t-il précisé.