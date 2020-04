HYDROCARBURES : Nourredine Daoudi installé à la tête d'ALNAFT

Nourredine Daoudi a été installé, jeudi à Alger, dans ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau président de l'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT), en remplacement de M. Arezki Hocini. Présidant la cérémonie d’installation, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a tenu à saluer M. Daoudi pour "la confiance mise en lui par le président de la République en le chargeant de la présidence de cette agence" ce qui constitue, dit-il, "une grande responsabilité". Il a ainsi évoqué le parcours professionnel de M. Daoudi, riche de plus de trente ans au sein de la compagnie nationale Sonatrach, au cours duquel il a occupé plusieurs postes dans le domaine de la géologie et de l'exploration. Le dernier poste occupé par M. Daoudi fut celui de directeur du service d'exploration au niveau de Sonatrach. "Cela lui a permis d'acquérir une compétence et une grande expérience dans le domaine du forage lui permettant assurément d'accomplir sa mission pleinement et de travailler à développer les services de l'Agence en améliorant ses prestations. D'autre part, le ministre a relevé les efforts fournis par l'ex-président d'ALNAFT, M. Hocini en le remerciant pour "son dévouement et son expérience qu'il a partagée durant sa mission". M. Arkab a en outre rappelé que cette nouvelle nomination au niveau d'ALNAFT intervient au moment où le secteur énergétique national a entrepris "un programme de travail ambitieux" intégrant parmi ses priorités le renforcement de l'activité d'exploration, de prospection et de développement de l'investissement dans le forage dans le but de hisser le niveau des réserves du pays en hydrocarbures.