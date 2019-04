HUITIEME VENDREDI DE MOBILISATION : Les manifestants réclament des comptes

Ce 12 avril marque le huitième vendredi de mobilisation en Algérie. Signe de la vigueur intacte du mouvement de protestation. C’est le 8e vendredi consécutif des manifestations populaires anti-pouvoir en Algérie. Depuis le 22 février, un énorme chemin a été parcouru pour la satisfaction des revendications populaires. Du report de l’élection présidentielle qui était prévue pour le 18 avril à la démission d’Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, les événements se sont succédés, parfois de manière brusque et inattendue. Aujourd’hui, l’on se retrouve avec un Chef de l’Etat désigné conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Constitution en vigueur et un gouvernement de gestion d’affaires courantes piloté par le controversé Noureddine Bedoui. Ce huitième vendredi de mobilisation nationale contre le pouvoir, le premier depuis la désignation d’Abdelkader Bensalah comme chef de l’État par intérim, a davantage poussé vers des manifestations pacifiques pour demander le départ de tout le système mais aussi l’ouverture de procès pour juger les barons de la corruption. La principale revendication est désormais le départ de Noureddine Bedoui du gouvernement et également dégager Belaïz et Bouchareb du FLN. Des slogans hostiles à la France ont été scandés et écrits sur des banderoles des manifestants à Audin et à la grande poste. Même l’élection présidentielle convoquée pour le 4 juillet prochain est mise en doute par les manifestants qui s'interrogent comment peut on faire confiance à "un système pourri" organiser "un scrutin propre".