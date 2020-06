HOSPITALISATION DES CAS CONFIRMES DE COVID-19 : Le ministère de la santé évoque une réduction de la durée

Face à une courbe de contamination qui ne cesse de monter et à des établissements hospitaliers qui sont moyennement saturés à 75%, le Comité scientifique préconise la réduction du temps d’hospitalisation des cas confirmés et le traitement des cas bénins à domicile. Tout en sachant que le taux d’occupation de 60 à 75%, des hôpitaux dédiés à la prise en charge des contaminations au Covid-19 n’est qu’une moyenne, certaines structures affichent complet, a révèlé le ministre de la Santé. Le nombre des cas se trouvant en réanimation a atteint dimanche dernier les 53 cas, alors que depuis plusieurs semaines, il s’était stabilisé autour d’une vingtaine de cas. Selon le ministre, cela s’agirait « soit de la virulence du virus, soit de la proportion des cas graves par rapport au nombre total des cas confirmés ». En conséquence à cette situation, la durée d’hospitalisation des cas confirmés sera désormais réduite de huit à cinq jours. Quant aux cas jugés bénins pourront être confinés et traités à domicile. Pour Abderrahmane Benbouzid, il ne s’agit pas de « solutions de facilité », mais plutôt « de pratiques utilisées par beaucoup de pays au moment du pic épidémique ».