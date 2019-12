HORRIBLE CRIME A TLEMCEN : Il tue son père et sa mère et prend la fuite …

Un jeune homme de 30 ans a tué son père et sa mère à l’aide d’un objet tranchant, indique, ce mercredi 4 décembre, le site Ennahar Online. Il s’agit d’un drame familial dont les raisons ne sont citées par cette source. Son frère qui avait 21 ans et ses deux petits frères ont évité une mort certaine, selon la même source, qui révélé que cette famille originaire d’Ain Safra dans la wilaya de Naâma a été contrainte de s’installer à Souani pour travailler dans l’agriculture. Les motivations de ce crime commis par cet homme en fuite ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale de Tlemcen afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du crime, tandis que les corps des deux victimes ont été transférés à l’hôpital de Maghnia.