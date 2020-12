HOPITAUX PUBLICS : Benbouzid opère un mouvement dans le corps des gestionnaires

Un mouvement dans le corps des cadres gestionnaires des établissements publics de santé a été opéré par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, a annoncé jeudi son ministère dans un communiqué. Selon la même source, ce mouvement "intervient après l’évaluation des activités et actions de ces gestionnaires et leurs manières de servir, notamment en matière de réalisation des objectifs pour l’année 2020". " Les intérêts de leur implication et leur mobilisation dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont constitué des éléments clés dans ce mouvement", a-t-on précisé. Le ministère note, à ce propos, que "l'opération d’évaluation et d’audit des activités et des actions des gestionnaires de structures de santé sera menée chaque année et sera déterminante pour la promotion dans leur carrière".