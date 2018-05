HOPITAUX : Le boycott des gardes suivi par 70% des résidents

Le porte-parole du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), docteur Sadek Hamlaoui a assuré que le « taux de suivi du boycott des gardes au niveau des hôpitaux par les médecins résidents a atteint les 80% à Alger et à 70% dans les autres wilayas du pays ». M. Hamlaoui signale que le nombre de médecins ayant suivi ce mot d’ordre lancé la semaine dernière est en constante augmentation. Le boycott des gardes au niveau des hôpitaux a été décidé par le collectif après six mois de grève sans pouvoir arracher le moindre acquis. Dans un communiqué rendu public, samedi, le CAMRA fait part de sa volonté de hausser davantage le ton. « Face à la stérilité des négociations mettant l’ensemble des résidents au pied du mur, dans une perspective de durcissement de notre mouvement de protestation, nous n’avons eu d’autres choix que de suspendre toute activité de soins - avec beaucoup de regret et à contrecœur- et de recourir à l’arrêt des gardes à travers toutes les structures hospitalo-universitaires du pays », regrette le CAMRA dans le même communiqué.