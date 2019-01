HOPITAL "YOUSSEF DAMERDJI" TIARET : Des employés revendiquent le départ de la directrice

L'ensemble des contestataires ont déclaré au journal "Réflexion" que cette grève générale est venue suite aux dernières instructions de la directrice qui ont été conclues comme recommandations pour la bonne gestion et la prise en charge du malade, Lors d'une réunion qui a regroupé les chefs de service et la directrice, laquelle ‘’a annoncé des changements qui mettent nos fonctions en péril, nous privant de certains droits et a opté à des procédures que nous jugeons sans fondements et à ce titre, nous revendiquons son départ immédiat sans conditions au préalable’’. Cependant, la directrice, que nous avons jointe dans son bureau, nous dira que cette grève est illégale puisqu’elle n'a reçu, selon elle, aucun préavis d'une quelconque structure ou syndicat et toute la vérité se résume dans des dysfonctionnements. ‘’J'ai débusqué les anomalies remettant les pendules à l'heure, ceci a trop dérangé certains, à l'exemple de ma demande aux services concernés des justifications d’évacuation de malades vers le privé ou encore ma demande de respect d'horaires et autres points qui ont dérangé certains porteurs d’intérêt’’. Signalons qu’une plainte a été déposée par la Directrice au niveau du tribunal administratif près la Cour de Tiaret et le bras de fer entre la Directrice et les contestataires gagne du terrain.