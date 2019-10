HOPITAL DES CANCEREUX D'EL HASSI : Des enfants malades sans chimiothérapie depuis une semaine

Des enfants malades de l'hôpital des cancéreux sont sans médicaments depuis une semaine et sans chimiothérapie. Une dizaine de mères gardes-malades de leurs enfants cancéreux se sont manifestées hier soir, et ont lancé une vidéo à travers les réseaux sociaux pour protester contre la mauvaise gestion qui règne dans cet établissement de santé, notamment l'absence de la chimiothérapie des enfants qui sont entrain de mourir à petit feu, du fait que ces patients sont abandonnés à leur sort sans aucune prise en charge ni encore moins de médicaments chimiques. Selon le témoignage des mères des enfants hospitalisés, aucun responsable n'a pu intervenir pour remédier à ces insuffisances et même le professeur à été saisi par les gardes- malades pour procéder aux séances de la chimiothérapie, malheureusement tous les responsables tournent le dos à ces centaines d'enfants condamnés à mourir à cause de l'absence des séances de la chimiothérapie qui sont à l'arrêt depuis plus d'une semaine et les mères qui accompagnent leur enfants ne savent plus à quel saint se vouer. Elles ont lancé un SOS pour demander des aides et du soutien en vue d'une meilleure prise en charge.