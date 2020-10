HOPITAL DE TLEMCEN : Le service Covid-19 fermé pour travaux

L'hôpital universitaire "Tidjani Damerdji" de Tlemcen a récemment fermé le service "470" réservé aux malades du Covid-19, pour des travaux d’aménagement, selon le coordinateur de réanimation de la wilaya au niveau du même hôpital. En ce sens, M. Bentahar Noureddine a déclaré à l’APS qu'après la fermeture de cet établissement, qui est un centre de référence pour la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus à l'hôpital universitaire de Tlemcen, 40 personnes atteintes de Covid-19 ont été transférées au service des maladies infectieuses et thoraciques et 12 autres personnes infectées à l'unité de soins intensifs réservée au patients du Covid-19 dans le même hôpital. Il a ajouté que cette aile restera fermée après son aménagement avec possibilité de sa réouverture à nouveau si nécessaire, indiquant que les citoyens doivent continuer à respecter les procédures préventives, ajoutant que la fermeture de cette aile ne signifie pas la fin de l'épidémie. Le même spécialiste a souligné qu'au cours de la période récente, une diminution remarquable a été enregistrée du nombre de cas de Covid-19 dans la wilaya de Tlemcen par rapport aux mois de juillet et août.