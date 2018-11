HOPITAL DE MASCARA : Incendie dans un magasin de produits pharmaceutiques

Un incendie s’est déclaré tôt le matin dans le grand magasin de stock des produits pharmaceutiques de l’hôpital. La protection civile alertée à temps, l’incendie fut tout de suite maitrisé, ceci après qu’une panique s’est propagée au sein de l’établissement hospitalier où tous les malades hébergés dans les chambres situées dans l’enceinte de la pharmacie furent transférés d’urgence vers d’autres chambres et mis en sécurité. On ne déplore pour le moment aucune victime, en dehors des dégâts matériels considérables. Une enquête est ouverte par les services compétents pour élucider les causes de cet incendie.