HOPITAL DE BOUFARIK : Un quadragénaire atteint du coronavirus s’enfuit

Une personne atteinte du nouveau coronavirus se serait enfuie ce samedi 7 mars, vers 4 heures du matin, du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Boufarik, alors qu’elle est censée être mise en quarantaine. Testée positif au coronavirus Covid-19 et hospitalisé en urgence au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Boufarik, l’homme âgé de 41 ans a profité d’un moment d’inattention pour quitter l’établissement sanitaire, rapporte ce samedi le site arabophone Ennahar. Les cas contrôlés positifs au coronavirus tous de Blida sont hospitalisés dans le même service des maladies infectieuses de Boufarik où ils sont mis en quarantaine, en attendant de trouver aussi toutes les personnes avec lesquelles ils ont été en contact et qu’ils auraient pu contaminer. Les services de la police et les éléments de la Gendarmerie nationale sont mobilisés pour retrouver ce patient fugitif qui risque de propager le virus.