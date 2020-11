HOPITAL DE BLIDA : 17% du professionnel infectés par le Covid

Les résultats préliminaires d’une étude réalisée par le service d’épidémiologie et de médecine préventive du CHU ‘’Frantz Fanon ‘’ à Blida sous la direction du professeur Abdelrezak Bouamra en coopération avec l’Institut Pasteur ont montré que 17,1% des professionnels de santé étaient infectées par le coronavirus . Pour sa part, le Pr Abdelrezak Bouamra, a tiré la sonnette d’alarme face à cette recrudescence dans l’environnement d’hospitalisation professionnelle , épuisé par le travail pendant plus de 9 mois, soulignant que cette étude est la première du genre en cette période . Selon lui cette étude a été faite sur 2753 professionnels de santé, dont 470 étaient infectés par le virus Covid- 19, soit 17,1%. Le Pr Bouamra a considéré cette enquête comme “un indicateur” pour déterminer dans quelle mesure les professionnels de santé sont exposés à l’épidémie, ce qui permettra de prendre les mesures préventives nécessaires et appropriées pour les patients et les usagers, espérant que l’étude sera une “motivation” pour encourager le lancement d’enquêtes épidémiologiques similaires dans d’autres Etats pour boucler l’épidémie et protéger les fils du secteur et ainsi leur permettre de continuer à fournir des services au citoyen. Selon l’étude le taux d’infection était de 20,4% pour la tranche d’âge entre 45-49 ans et 20,2% pour la tranche d’âge entre 50-54 ans et 20% qui sont âgées entre20-24 ans. Le professeur Bouamra a noté que l’obésité était l’un des «facteurs les plus dangereux» contribuant aux complications de santé. En ce qui concerne les symptômes de l’épidémie, l’étude a révélé que 54% des cas présentaient des symptômes, dont certains graves, et 37,6% n’avaient aucun symptôme important..