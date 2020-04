HOPITAL DE BENI MESSOUS (ALGER) : L’état de santé de 60 malades traités à la chloroquine s’améliore

Près de soixante (60) malades atteints du coronavirus hospitalisés à l’hôpital de Beni Messous à Alger sont traités à la chloroquine, rapporte la chaîne publique ENTV qui s’est rendue dans cet établissement de santé. « Actuellement, nous avons près de 60 malades contaminés par le coronavirus et dès qu’un malade présente tous les symptômes du Covid-19 et qu’à travers la radiologie on constate que ses poumons sont touchés, on lui administre la chloroquine avec l’azithromycine, la vitamine C », a expliqué Mourad Ouali, professeur-assistant au service réanimation à l’hôpital de Beni Messous. Des patients interrogés par l’ENTV affirment que leur état de santé s’est amélioré. Selon eux les symptômes du Covid-19 (fièvre, toux…) ont disparu après avoir été traités à la chloroquine. De son côté, le docteur Ahmed Kadi, pneumologue à l’hôpital de Beni Messous, affirme qu’il y a des malades dont l’état de santé est en train de s’améliorer et d’autres qui ont quitté l’hôpital après leur guérison.