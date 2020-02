HOPITAL D’ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Première intervention chirurgicale par endoscopie

L’équipe médicale, sous la supervision du professeur Taieb Bensafi , a mené cette intervention par endoscopie pour alléger la douleur, nécessitant des équipements spécifiques de haute précision au profit de malades en vue de leur épargner les déplacements vers les structures hospitalières de certaines wilayas voisines, a expliqué la source médicale. L’opération s’effectue sous anesthésie générale et dure de 30 à 90 minutes. Le plus souvent, 3 à 4 petites incisions de 5 à 10 mm sont pratiquées dans la peau du ventre, (plus rarement une seule incision, au niveau du nombril). Le chirurgien gonfle l’abdomen avec un gaz. Puis, il introduit les instruments et la caméra par les petits trous. Il repère la vésicule biliaire sur un écran, la sectionne et l’extrait par l’un des orifices. L’opération en question a englobé, la réalisation de quatre actes chirurgicaux au profit de patients en attente d’être opérés à l’hôpital de Achaâcha . De telles opérations dans le cadre des conventions de jumelage inter-hôpitaux dans la wilaya au profit des malades, sont indispensables en matière d’amélioration de la prise en charge médicale spécialisée .Ce jumelage entre les deux principaux hôpitaux de la wilaya de Mostaganem devra permettre aux personnels et corps médical et paramédical de bénéficier d’un échange d’expériences et une mise à niveau avec les innovations médicales, ainsi que l’amélioration des prestations de santé offertes au citoyen .