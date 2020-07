HOPITAL ‘’CHE GUEVARA’’ DE MOSTAGANEM : Un don de 220 millions de cts d’équipements médicaux

Pour parer à l’urgence de la situation abracadabrante dans laquelle se débat le service Covid19 et ses patients et dans un élan de solidarité agissante un « groupe de citoyens », propulsé par de généreux donateurs à l’âme charitable se sont engagés dans une opération de soutien aux malades, à travers la fourniture, au service Covid19, de divers types d’équipements, matériels et accessoires médicaux. Ladite opération a été concrétisée avec succès puisqu’avant-hier, lundi 13 juillet 2020 l’équipe du groupe de citoyens en question à pu livrer, en donation, un 1er quota représentant une valeur de plus de 140 millions de centimes réceptionnés par les responsables concernés ,en présence du directeur de l’EPH « Che Guevara » .Après la procédure d’usage de consignation d’inventaire, les objets médicaux ont été montés en vue de leur mise en service immédiate vu la pression permanente de l’urgence de prise en charge et des nouveaux cas enregistrés.. Au moment où nous mettons sous presse ces informations, un 2eme quota d’équipements, matériels et consommables, représentant une valeur de quelque 80 millions de centimes vient d’être livré au service du Matériel médical de l’EPH « Che Guevara ». Dans ce lot se trouveraient 02 machines médicales vitales, à 5 paramètres, destinées à la surveillance des personnes en coma de Covid19, susceptibles de sauver des cas graves de personnes en détresse. Actuellement, la situation est peu reluisante et prête à beaucoup d’inquiétude puisqu’on pourrait s’attendre rapidement la semaine prochaine à un total de 200 cas confirmés pour la wilaya de Mostaganem, vu l’augmentation du taux d’infection, depuis la levée de confinement. Dans tous les cas, une chose est sûre, c’est que les Mostaganémois font preuve de solidarité citoyenne, remarquable à bien des égards, et que le staff médical de l’EPH « Che Guevara » est dans une mobilisation totale quoique dépassé par l’accumulation de divers problèmes complexes. La générosité des donateurs et le groupe de citoyens de Mostaganem sont maintenant aux premières lignes d’un front de soutien aux victimes de cette épidémie et ce, à travers le confortement de divers matériels d’importance vitale et psychologique pour le Service Covid19 de l’hôpital « Che Guevara ». A noter que l’action de ce « groupe de citoyens » s’inscrit dans la durée car il s’agit de lever le maximum de fonds de chez des donateurs et pouvoir acquérir des matériels, équipements, accessoires et consommables médicaux, dans un bon rapport prix/qualité. L’action de ce groupe citoyen se veut humanitaire, purement et simplement en visant à inciter plus de donateurs qui se reconnaitraient dans cette démarche citoyenne où la lutte contre une maladie pernicieuse est invasive devient la priorité des priorités.