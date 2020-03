HOPITAL "CHE GUEVARA" DE MOSTAGANEM : Nouvelles règles de visites aux malades

Dans le cadre de la prévention sanitaire et le souci d'assurer une sécurité hygiénique aux patients hébergés, la direction de l'établissement public hospitalier "Che Guevara" a annoncé que de nouvelles dispositions ont été mises en application relatives à la réception des visiteurs aux malades, a-t-on appris .En ce sens, les jours et horaires d'accueil des visiteurs en question ont été arrêtés comme suit, à savoir : vendredi et mardi, de 14 heures à 15 heures, pour une durée de temps maximal qui ne saurait ,dépasser les 10 minutes, en aucun cas. D'autre part, il est précisé que le droit de visite n'est accordé que pour une seule personne à la fois, à chacun des visiteurs, pour chaque malade. l'EPS invite les citoyens ayant un malade à visiter à prendre acte de ces nouvelles mesures qui sont prise dans l'intérêt général et en particulier, dans l'intérêt propre des malades pris en charge. Enfin, la direction de cet établissement hospitalier ,se dit convaincue ,par ailleurs ,que les familles de malades concernés, ne manqueront pas de faire preuve de compréhension à l'égard de ces nouvelles dispositions de visites à leurs membres.