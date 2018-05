HOPITAL CHE GUEVARA DE MOSTAGANEM : Le Directeur relevé de ses fonctions

Le Directeur de l’hôpital ‘’Che Guevara’’ de Mostaganem vient d’être relevé de ses fonctions, a-t-on appris d’une source à la Direction de la santé de la wilaya. On ne sait pas pour l’heure les véritables raisons de cette décision surprise. Signalons que l’hôpital ‘’Che Guevara’’ de Mostaganem connait depuis plusieurs mois une instabilité au niveau de sa Direction depuis la suspension de l’ex-directeur M. Ali Cheikh, par le directeur de la santé de la wilaya. M. Ali Cheikh a néanmoins été nommé dans un nouveau poste en qualité de directeur général de l’hôpital de Sig. Il est à rappeler qu’il fut un temps où le prestigieux hôpital ‘’Ernesto Che Guevara’’ avait une si bonne réputation, en recevant et en soignant des milliers de malades venant de Mascara, de Saida, de Relizane et de tous les coins de la wilaya de Mostaganem. Aujourd’hui, cet établissement public hospitalier a fini par perdre cette gloire, il ne semble point parvenir à s’entretenir et à redorer son image d’antan. Sa chaudière ne chauffe plus ses malades en cet hiver glacial, son incinérateur ne brûle plus ses déchets hospitaliers, et son tout dernier service d’oncologie pédiatrique, récemment inauguré, a été bien obligé de fermer sa porte.