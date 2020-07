HOPITAL ‘’CHE GUEVARA’’ DE MOSTAGANEM : Lancement de la campagne "tous avec les médecins contre l’épidémie’’

La campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux mobilisés contre la pandémie de Coronavirus (Covid-19), placée sous le slogan "tous avec médecins contre l’épidémie", à l’initiative du ministère des Affaires religieuses et des wakfs, a été lancée mardi à Mostaganem. Le lancement officiel de la campagne à la wilaya, a été marqué à l’hôpital « Che Guevara, par la visite du directeur des affaires religieuses et wakfs de la wilaya, en M.Keddari Lakhdar » accompagné par des imams et des chefs de services de cette direction. Dans son allocution prononcée à l’occasion, le directeur a réitéré ses remerciements et sa reconnaissance aux personnels médicaux pour leurs efforts "continus" et leur souci "permanent" de fournir des soins médicaux aux personnes atteintes du Covid-19, saluant "la grande efficacité dont ils ont fait montre dans l'exercice de leurs tâches", ajoutant "Soutenir les équipes médicales qui sont dans les premières lignes contre la propagation de la pandémie du Coronavirus est un devoir". Cette campagne visait à sensibiliser le citoyen à la nécessité de soutenir les médecins par un engagement avant tout en faveur des mesures sanitaires et du respect des mesures préventives à même de réduire le risque de contamination. Durant cet évènement, le directeur des affaires religieuses a offert un ensemble de copies du saint Coran au personnel médical présent. Notons que cette campagne a été également lancée au niveau de l’ensemble des daïras de Mostaganem, supervisée par quelques imams, en présence de représentants des autorités locales et des services de sécurité, a-t-on précisé.