HOPITAL ‘’CHE GUEVARA’’ DE MOSTAGANEM : Installation d’un tunnel intelligent de désinfection fabriqué par un CFPA

Ce couloir est destiné à la purification des personnes et personnels de la santé qui circulent entre le milieu extérieur et les services internes. Rappelons que c’est un 2ème « passage de désinfection » qui fait son entrée pour la première fois dans cette structure de la santé publique comme équipement de pinte de fabrication locale. Ce second tunnel de désinfection a été offert comme don par l'Institut national de formation et d'éducation spécialisées à Mostaganem, a-t-on appris. Il permettra ainsi a aux employés et aux citoyens de bénéficier d’une stérilisation automatique avant de pénétrer dans les divers services hospitaliers et administratifs et par conséquent permet de réduire le risque d'infection par le virus Covid 19. La même source d’information a précisé que ce « passage mobile intelligent, de désinfection » est le premier d’une série de cinq (05) qui sont en cours de fabrication au niveau de 2 centres de formation professionnelle et ce, sous le couvert du directeur du secteur .Il est attendu qu’ils seront livrés incessamment, au fur et à mesure de leur achèvement, pour équiper d’autres structures hospitalières alors que l’EPSP de Ain Tedelès, dispose elle aussi d’un autre tunnel intelligent de désinfection fabriqué et offert par une jeune créateur local. Ces gestes sont appréciés par les responsables, personnels et cadres de la santé dont ceux de l’EPH « Che Guevara » .Tous expriment leurs remerciements et respects aux généreux donateurs ,du secteur privé et public notamment la Direction de l'enseignement et de la formation professionnels à Mostaganem, ainsi que de l'Institut national de l'éducation et de la formation professionnelle qui marque l’esprit de solidarité intersectorielle entre les institutions du secteur public et le privé , en particulièrement, en ce moment de mobilisation pour combattre le fléau mondial du Covid-19 et préserver la santé des citoyens.